La FIGC apre sette "Summer Camp" in tutta Italia (Di martedì 21 giugno 2022) La Federazione Italiana Giuoco Calcio apre sette 'Summer Camp' in tutta Italia per i giovani nati dal 2011 al 2015. Il progetto, fortemente voluto dal presidente Gabriele Gravina e condiviso dalle componenti federali, prevede l'organizzazione di vere e proprie scuole calcio gratuite con programmi mirati per diverse fasce d'età e differenti livelli di abilità.

