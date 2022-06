Insieme è meglio: il 10° anniversario dell'acquisizione di Putzmeister da parte di SANY (Di martedì 21 giugno 2022) CHANGSHA, Cina, 20 giugno 2022/PRNewswire/- - Il 2022 segna il 10° anniversario dell'acquisizione di Putzmeister da parte di SANY. Nel 2012, SANY Germany e CITIC PE hanno acquisito il 100% delle azioni di Putzmeister per 360 milioni di euro. In quanto azienda giovane e ambiziosa, si è trattato di una mossa fondamentale per SANY e di un evento che ha cambiato i giochi nel panorama del settore mondiale dei macchinari per l'edilizia. Nell'ultimo decennio, Putzmeister, già uno dei principali produttori di macchinari in cemento in Europa, ha raggiunto una crescita e uno sviluppo costanti all'interno di SANY Group. Il volume delle vendite di Putzmeister ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 giugno 2022) CHANGSHA, Cina, 20 giugno 2022/PRNewswire/- - Il 2022 segna il 10°didadi. Nel 2012,Germany e CITIC PE hanno acquisito il 100%e azioni diper 360 milioni di euro. In quanto azienda giovane e ambiziosa, si è trattato di una mossa fondamentale pere di un evento che ha cambiato i giochi nel panorama del settore mondiale dei macchinari per l'edilizia. Nell'ultimo decennio,, già uno dei principali produttori di macchinari in cemento in Europa, ha raggiunto una crescita e uno sviluppo costanti all'interno diGroup. Il volumee vendite di...

