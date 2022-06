Genoa, anche l'Atalanta su Cambiaso (Di martedì 21 giugno 2022) Si allunga la lista di pretendenti per Andrea Cambiaso. Oltre a Inter, Juventus, Napoli e Bologna, ora anche l'Atalanta parrebbe interessata al... Leggi su calciomercato (Di martedì 21 giugno 2022) Si allunga la lista di pretendenti per Andrea. Oltre a Inter, Juventus, Napoli e Bologna, oral'parrebbe interessata al...

Pubblicità

tuttitalenti : #calciomercato: @Gazzetta_it parla dell'interesse della #Fiorentina per Andrea #Cambiaso del #Genoa. Reduce da una… - MetalMetthiu78 : RT @FiorentinaZone: Idea #Cambiaso per la #Fiorentina, il terzino del Genoa è in scadenza 2023 e non vuole rinnovare. Può essere un’alterna… - FiorentinaZone : Idea #Cambiaso per la #Fiorentina, il terzino del Genoa è in scadenza 2023 e non vuole rinnovare. Può essere un’alt… - 84Darion : @FiorenteAntonio @Jack91x @Zelgadis265 Non vuoi infierire te? Hai parlato di juve ed inter, considera anche però ch… - serieAnews_com : ?? Il #Toronto, dopo Insigne, chiama anche #Criscito: il #Genoa si prepara al possibile addio del suo capitano ?? -