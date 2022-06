Fedriga: “Accordo con Costa apre tutto il Friuli Venezia Giulia ai croceristi” (Di martedì 21 giugno 2022) TRIESTE – “Un’importante partnership strategica che permetterà ai numerosi croceristi che sbarcano a Trieste di conoscere le eccellenze enogastronomiche e culturali della regione. Si tratta di un altro importante risultato conseguito sull’onda della campagna ‘Io sono Friuli Venezia Giulia’, attraverso la quale abbiamo canalizzato le risorse facendo massa critica e promuovendo il territorio a livello internazionale”. Lo ha detto oggi il governatore Massimiliano Fedriga che assieme, tra gli altri, all’assessore regionale Sergio Emidio Bini e al sindaco di Trieste Roberto Dipiazza, ha presentato l’iniziativa ‘Il Friuli Venezia Giulia sale a bordo di Costa Crociere’. Il progetto, realizzato in collaborazione con PromoTurismoFVG, prevede la ... Leggi su lopinionista (Di martedì 21 giugno 2022) TRIESTE – “Un’importante partnership strategica che permetterà ai numerosiche sbarcano a Trieste di conoscere le eccellenze enogastronomiche e culturali della regione. Si tratta di un altro importante risultato conseguito sull’onda della campagna ‘Io sono’, attraverso la quale abbiamo canalizzato le risorse facendo massa critica e promuovendo il territorio a livello internazionale”. Lo ha detto oggi il governatore Massimilianoche assieme, tra gli altri, all’assessore regionale Sergio Emidio Bini e al sindaco di Trieste Roberto Dipiazza, ha presentato l’iniziativa ‘Ilsale a bordo diCrociere’. Il progetto, realizzato in collaborazione con PromoTurismoFVG, prevede la ...

