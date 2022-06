Di Maria Juve, il Fideo è una priorità: avanti con ottimismo (Di martedì 21 giugno 2022) Di Maria Juve c’è ottimismo in casa bianconera per l’esterno argentino. Il giocatore è una priorità per il mercato in entrata Cresce l’ottimismo in casa Juve per l’arrivo di Angel Di Maria nelle prossime settimane. In base a quanto riferito da Sky Sport 24, infatti, i contatti tra i bianconeri e il Fideo vanno avanti in maniera positiva nonostante ancora non sia arrivata una risposta. L’ex PSG è considerato una priorità e c’è la volontà di accontentarlo. Da qui la scelta di aspettare ancora una sua decisione. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 giugno 2022) Dic’èin casa bianconera per l’esterno argentino. Il giocatore è unaper il mercato in entrata Cresce l’in casaper l’arrivo di Angel Dinelle prossime settimane. In base a quanto riferito da Sky Sport 24, infatti, i contatti tra i bianconeri e ilvannoin maniera positiva nonostante ancora non sia arrivata una risposta. L’ex PSG è considerato unae c’è la volontà di accontentarlo. Da qui la scelta di aspettare ancora una sua decisione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

