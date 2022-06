Di Maio lascia il Movimento 5 Stelle: “Scelta sofferta” (Di martedì 21 giugno 2022) ROMA – Di Maio lascia il Movimento 5 Stelle, è ufficiale. “Quella di oggi è una Scelta sofferta che mai avrei immaginato di dover fare: oggi io e tanti altri colleghi lasciamo il Movimento 5 Stelle, quella che da domani non sarà la più grande forza politica in Parlamento”, ha detto il ministro degli Esteri, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Il M5S dice basta ai “giochini di palazzo” Di Maio spinge per le “aggregazioni locali” Ecco chi saranno gli oratori degli Stati generali del M5S Di Maio e gli Stati Generali del M5S Di Maio è orgoglioso del reddito di cittadinanza: “Ma tolleranza zero ... Leggi su webmagazine24 (Di martedì 21 giugno 2022) ROMA – Diil, è ufficiale. “Quella di oggi è unache mai avrei immaginato di dover fare: oggi io e tanti altri colleghimo il, quella che da domani non sarà la più grande forza politica in Parlamento”, ha detto il ministro degli Esteri, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Il M5S dice basta ai “giochini di palazzo” Dispinge per le “aggregazioni locali” Ecco chi saranno gli oratori degli Stati generali del M5S Die gli Stati Generali del M5S Diè orgoglioso del reddito di cittadinanza: “Ma tolleranza zero ...

Pubblicità

MediasetTgcom24 : Di Maio lascia M5s, Di Battista: 'Ignobile tradimento stare al governo per le poltrone' #m5s #dibattista #scissione - fanpage : Luigi Di Maio lascia il Movimento 5 Stelle - SkyTG24 : Luigi #DiMaio lascia il #M5S. L'annuncio del ministro degli Esteri durante una conferenza stampa a Roma:… - salvosalinsa : RT @EmiLu90: Di Maio lascia i 5 stelle e fonda Insieme per il futuro, perché Insieme per il terzo mandato pareva brutto #DiMaio #insiemepe… - ele9061 : RT @EmiLu90: Di Maio lascia i 5 stelle e fonda Insieme per il futuro, perché Insieme per il terzo mandato pareva brutto #DiMaio #insiemepe… -