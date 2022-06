Di Maio, la conferenza stampa in diretta: «Lascio M5s, è una scelta sofferta. Da domani non sarà più prima forza in Parlamento» (Di martedì 21 giugno 2022) Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e l‘addio al Movimento Cinque Stelle: «Insieme per il futuro» è il suo nuovo progetto politico dove «non ci sarà spazio per odio, sovranismi e populismi» Leggi su corriere (Di martedì 21 giugno 2022) Il ministro degli Esteri Luigi Die l‘addio al Movimento Cinque Stelle: «Insieme per il futuro» è il suo nuovo progetto politico dove «non cispazio per odio, sovranismi e populismi»

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio è stato ricevuto in serata al Quirinale dal capo dello Stato Sergio Mattarel… - fattoquotidiano : M5s, la conferenza stampa di Luigi Di Maio: segui la diretta - GioGeneSharp : Se siete interessati alla scissione dell'atomo, inutile studiare Einstein. Basta guardare la conferenza di Di Maio stasera... - paologobbato1 : RT @NicolaRaiano: Luigi Di Maio lascia, insieme a tanti altri parlamentari, il Movimento 5 Stelle. In questa conferenza stampa ha praticam… - danieledv79 : RT @Corriere: Addio al M5s, Di Maio incontra la stampa: la conferenza in diretta video -