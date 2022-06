Di Maio accelera la scissione | ecco i nuovi gruppi parlamentari

Leggi su agi

(Di martedì 21 giugno 2022) AGI - "Confido che il Consiglio europeo possa raggiungere" una posizione consensuale sul conferimento all'Ucraina dello Status di candidato Ue. Ilpresidente del Consiglio Mario Draghi è intervenuto al Senato in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 giugno. "Serve un segnale chiaro e coraggioso". Per Draghi, a sostegno dell'Ucraina, serve uno sforzo deve essere collettivo, "per coinvolgere organi internazionali e banche. Bisogna costruire e ridare una casa a chi l'ha persa, riportare i bambini a scuola e aiutare la ripresa della vita economica e sociale. Oggi spetta a tutti noi di permettere all'Ucraina di rinascere". Sulle sanzioni, invece, ricorda: "Le misure funzionano, l'Fmi prevede che inciderà per 8,5 punti di Pil sull'economia russa. Il tempo ha rivelato che queste misure sono sempre più efficaci. Ma i nostri canali di dialogo rimangono aperti, non smetteremo di cercare la ...