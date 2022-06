De Laurentiis indagato: quanto furono valutati Manzi, Palmieri e Liguori (Di martedì 21 giugno 2022) Aurelio De Laurentiis è stato indagato per falso in bilancio nell’affare che ha portato Victor Osimhen in azzurro. Il club partenopeo nell’estate del 2020 acquistò l’attaccante nigeriano dal Lille che accettò come contropartita tecnica il portiere Orestis Karnezis, oltre a Luigi Liguori, Claudio Manzi e Ciro Palmieri. In questo modo il Napoli riuscì ad abbassare sensibilmente la cifra da versare al club francese che chiedeva 80 milioni di euro per il suo bomber. Secondo notizie fornite anche da Sky Palmieri, Liguori, Manzi e Karnezis furono valutati 20 milioni di euro, una cifra molto sostanziosa, anche perché i tre giovani non avevano praticamente avuto mai esperienze a grandi livelli e si trovano a firmare per un ... Leggi su napolipiu (Di martedì 21 giugno 2022) Aurelio Deè statoper falso in bilancio nell’affare che ha portato Victor Osimhen in azzurro. Il club partenopeo nell’estate del 2020 acquistò l’attaccante nigeriano dal Lille che accettò come contropartita tecnica il portiere Orestis Karnezis, oltre a Luigi, Claudioe Ciro. In questo modo il Napoli riuscì ad abbassare sensibilmente la cifra da versare al club francese che chiedeva 80 milioni di euro per il suo bomber. Secondo notizie fornite anche da Skye Karnezis20 milioni di euro, una cifra molto sostanziosa, anche perché i tre giovani non avevano praticamente avuto mai esperienze a grandi livelli e si trovano a firmare per un ...

