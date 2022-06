Corsport: torna l’idea Nandez che a Napoli verrebbe di corsa (Di martedì 21 giugno 2022) Al Napoli torna l’idea Nandez 26enne uruguaiano ex Boca Juniors e oggi al Cagliari. Un mediano tutto polmoni e dalla spiccata personalità. verrebbe di corsa a Napoli. Il Corriere dello Sport scrive che l’idea c’è, con la formula prestito oneroso e diritto di riscatto. Prima, però, deve essere ceduto Demme (che piace a Gattuso a Valencia). Nella trattativa il Cagliari vorrebbe inserire Zanoli che al momento, però, potrebbe restare a disposizione di Spalletti. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 21 giugno 2022) Al26enne uruguaiano ex Boca Juniors e oggi al Cagliari. Un mediano tutto polmoni e dalla spiccata personalità.di. Il Corriere dello Sport scrive chec’è, con la formula prestito oneroso e diritto di riscatto. Prima, però, deve essere ceduto Demme (che piace a Gattuso a Valencia). Nella trattativa il Cagliari vorrebbe inserire Zanoli che al momento, però, potrebbe restare a disposizione di Spalletti. L'articolo ilsta.

