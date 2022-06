Calciomercato Inter | sta arrivando | tifosi pazzi di gioia

(Di martedì 21 giugno 2022) Romelu Lukaku e l’sono sempre più vicini. Le ultime novità parlano di una trattativa in chiusura: mancherebbe soltanto l’ok formale del Chelsea. Non è mai stata a rischio, ma ilè basato su dettagli che possono in pochi momenti far saltare trattative che vanno avanti da settimane, se non addirittura mesi. È il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

DiMarzio : #Lukaku @Inter prestito a 8 milioni più bonus @SkySport #calciomercato - DiMarzio : #Lukaku, gli aggiornamenti: il #Chelsea ha accettato l’offerta dell’#Inter, manca solo la formalizzazione.… - DiMarzio : .@Inter: fatta per l’arrivo di #Bellanova dal @CagliariCalcio. Prestito oneroso di 3M€ e diritto di riscatto fissat… - jojokappa99 : RT @DiMarzio: #Lukaku @Inter prestito a 8 milioni più bonus @SkySport #calciomercato - thewordsmith_ : RT @DiMarzio: #Lukaku @Inter prestito a 8 milioni più bonus @SkySport #calciomercato -

Perché la trattativa per riportare il belga all'è ormai in dirittura d'arrivo: manca davvero poco per l'intesa finale , tanto che l'operazione può considerarsi in chiusura. Si attende adesso ...L'alza l'offerta per Lukaku La trattativa tra il Chelsea e l'per Romelu Lukaku ha vissuto oggi pomeriggio una fase importante della trattativa. L'accordo con il club londinese per il ... Calciomercato Inter, il punto: chi arriva e chi parte xd6/pal/red 21-Giu-22 17:50 A renderlo noto è lo stesso club brianzolo attraverso un comunicato nel quale specifica che l'esperto difensore umbro, che lascia l'Inter dopo 223 presenze… Leggi ...Cifre e dettagli dell'affare che aprirà la strada al ritorno in Serie A e al Fantacalcio dell'attaccante belga ...