Autonomia differenziata, il ddl Gelmini in arrivo liquida definitivamente tutto ciò che è ‘pubblico’ (Di martedì 21 giugno 2022) Non è bastata la pronuncia della Corte dei Conti che, recentemente – in merito alla “Gestione delle risorse 2013-18 correlate alla realizzazione dell’Autonomia differenziata, con particolare riguardo alle politiche del lavoro, dell’istruzione e della formazione” – ha affermato che non si dispone ancora “di un quadro di insieme su quelli che potranno essere gli effetti (finanziari e non) del regionalismo differenziato; né, allo stato attuale, le informazioni pervenute consentono di dimostrare che il trasferimento delle competenze dallo Stato alle regioni a statuto ordinario possa migliorare l’efficienza degli interventi o, di converso, che la stessa possa essere destinata a ridursi”. Non è bastata neppure la lunga relazione del gruppo di lavoro sul regionalismo differenziato, presieduta dallo scomparso prof. Beniamino Caravita – che circa tre mesi fa ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 giugno 2022) Non è bastata la pronuncia della Corte dei Conti che, recentemente – in merito alla “Gestione delle risorse 2013-18 correlate alla realizzazione dell’, con particolare riguardo alle politiche del lavoro, dell’istruzione e della formazione” – ha affermato che non si dispone ancora “di un quadro di insieme su quelli che potranno essere gli effetti (finanziari e non) del regionalismo differenziato; né, allo stato attuale, le informazioni pervenute consentono di dimostrare che il trasferimento delle competenze dallo Stato alle regioni a statuto ordinario possa migliorare l’efficienza degli interventi o, di converso, che la stessa possa essere destinata a ridursi”. Non è bastata neppure la lunga relazione del gruppo di lavoro sul regionalismo differenziato, presieduta dallo scomparso prof. Beniamino Caravita – che circa tre mesi fa ha ...

