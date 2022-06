Atalanta, Ilicic può partire: arriva la proposta da un club di Serie A! (Di martedì 21 giugno 2022) Questa potrebbe essere l’estate dell’addio di Josip Ilicic. Secondo la Gazzetta dello Sport si è attivato il Bologna su di lui, con una proposta a sorpresa. L’idea sarebbe quella di affiancarlo ad Arnautovic in una coppia di attacco che diventerebbe di grande qualità.Da capire, però, quali siano le reali intenzioni dello sloveno che, come noto, negli ultimi anni ha avuto non pochi problemi personali anche legati al club nerazzurro. Il Bologna, però, conta molto sul suo allenatore, Sinisa Mihajlovic, che potrebbe risultare un vero e proprio fattore nella trattativa. Ilicic Bologna Atalanta Al momento è solo un’idea da parte del capo dell’area tecnica del Bologna Sartori, ovvero quella di rilanciare l’attaccante sloveno, a cui rimane un solo anno di contratto con l’Atalanta e che ... Leggi su rompipallone (Di martedì 21 giugno 2022) Questa potrebbe essere l’estate dell’addio di Josip. Secondo la Gazzetta dello Sport si è attivato il Bologna su di lui, con unaa sorpresa. L’idea sarebbe quella di affiancarlo ad Arnautovic in una coppia di attacco che diventerebbe di grande qualità.Da capire, però, quali siano le reali intenzioni dello sloveno che, come noto, negli ultimi anni ha avuto non pochi problemi personali anche legati alnerazzurro. Il Bologna, però, conta molto sul suo allenatore, Sinisa Mihajlovic, che potrebbe risultare un vero e proprio fattore nella trattativa.BolognaAl momento è solo un’idea da parte del capo dell’area tecnica del Bologna Sartori, ovvero quella di rilanciare l’attaccante sloveno, a cui rimane un solo anno di contratto con l’e che ...

Atalanta_BC : L'ultima volta al Mestalla... ????????? #tbt to our last game in Valencia ?? #Ilicic #GoAtalantaGo ???? - Cucciolina96251 : RT @aleperro10: #Calciomercato | Il @BfcOfficialPage ha chiesto informazioni all'@Atalanta_BC per #Ilicic. Un suo acquisto sarebbe molto gr… - aleperro10 : #Calciomercato | Il @BfcOfficialPage ha chiesto informazioni all'@Atalanta_BC per #Ilicic. Un suo acquisto sarebbe… - fantapazzcom : Bologna: un big dall’Atalanta per il rilancio e salutare Orsolini - persemprecalcio : ???Josip #Ilicic si prepara a salutare l'Atalanta dopo cinque anni: una #squadra di Serie A è pronta ad accoglierlo.… -