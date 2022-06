Ascolti Tv di ieri 20 Giugno 2022: daytime, seconda serata, mattina, pomeriggio (Di martedì 21 giugno 2022) Ascolti Tv di ieri 20 Giugno 2022: quali sono i dati ufficiali relativi agli Ascolti e dello share del 20 Giugno per i principali canali tv nelle varie fasce di ascolto di ieri? Andiamo a vedere i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano tutte le fasce e a tutti i programmi televisivi della giornata di ieri fino a quella della seconda serata. Ecco cosa è accaduto e quali sono le analisi sui dati di share. Come riportato su davidemaggio.it questi sono gli esiti degli Ascolti di ieri. daytime mattina Su Rai1 TgUnomattina News ha raccolto 295.000 spettatori con il 12.3%. TgUnomattina ha raccolto 616.000 ... Leggi su italiasera (Di martedì 21 giugno 2022)Tv di20: quali sono i dati ufficiali relativi aglie dello share del 20per i principali canali tv nelle varie fasce di ascolto di? Andiamo a vedere i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano tutte le fasce e a tutti i programmi televisivi della giornata difino a quella della. Ecco cosa è accaduto e quali sono le analisi sui dati di share. Come riportato su davidemaggio.it questi sono gli esiti deglidiSu Rai1 TgUnoNews ha raccolto 295.000 spettatori con il 12.3%. TgUnoha raccolto 616.000 ...

Pubblicità

italiaserait : Ascolti Tv di ieri 20 Giugno 2022: daytime, seconda serata, mattina, pomeriggio - infoitcultura : Ascolti tv ieri, Wonder e Isola dei Famosi: chi l’ha spuntata, i dati - italiaserait : Ascolti Tv di ieri 20 Giugno 2022: Access Prime Time e Preserale - strqng1s : RT @_maridl: +76,524 ascolti filtrati per #tienimistanotte ieri, molto lontani dai 90k di 2 giorni fa. il brano deve girare sulle piattafo… - camisottocarola : RT @_maridl: +76,524 ascolti filtrati per #tienimistanotte ieri, molto lontani dai 90k di 2 giorni fa. il brano deve girare sulle piattafo… -