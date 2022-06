Apple nei guai: il nuovo Batterygate procura una multa complessiva 895 mln di dollari (Di martedì 21 giugno 2022) Rischiano grosso Tim Cook e la sua azienda. Apple nell’occhio del ciclone per un nuovo Batterygate che, se dovesse essere confermato, potrebbe tradursi in qualcosa molto vicino a una multa da un miliardo di dollari, 895 milioni per la precisione. Apple, nuovo Batterygate – Adobe StockNon è certo la prima volta che si sente parlare di Batterygate, un termine usato per descrivere i rallentamenti deliberati del processore sugli iPhone di Apple, con il fine illecito di evitare che i telefoni con batterie degradate si spengano quando sono sottoposti a un carico elevato. E’ il caso del 2017, quando Apple dovette ammettere di aver rilasciato un aggiornamento per rallentare gli iPhone più ... Leggi su computermagazine (Di martedì 21 giugno 2022) Rischiano grosso Tim Cook e la sua azienda.nell’occhio del ciclone per unche, se dovesse essere confermato, potrebbe tradursi in qualcosa molto vicino a unada un miliardo di, 895 milioni per la precisione.– Adobe StockNon è certo la prima volta che si sente parlare di, un termine usato per descrivere i rallentamenti deliberati del processore sugli iPhone di, con il fine illecito di evitare che i telefoni con batterie degradate si spengano quando sono sottoposti a un carico elevato. E’ il caso del 2017, quandodovette ammettere di aver rilasciato un aggiornamento per rallentare gli iPhone più ...

