VIDEO | IL NAPOLI NON CI STA | MULTA IN ARRIVO PER IL GIOCATORE!

(Di lunedì 20 giugno 2022) Matteo Politano è al momento al centro di una serie di voci di mercato. Su di lui c’è il Valencia, ma anche alcune squadre di Serie A. In questo momento il giocatore però è a Formentera, a godersi le vacanze. Durante la sua permanenza è stato intervistato da Sportitalia, nel locale Rigatoni. Intervista che però ha infastidito e non poco la società. Ilnon aveva infatti autorizzato l’intervista e, come da regolamento multerà il giocatore. Questo quanto dichiarato da Valter De Maggio durante la trasmissione ‘Radio Goal’, su Radio Kiss Kiss. Intervista in cui il giocatore ha lasciato aperte le porte al futuro, dichiarando che deciderà assieme alla società e al suo procuratore una volta tornato dalle vacanze. Ha inoltre aggiunto di essere contento delle prestazioni di squadra e della qualificazione alla Champions League, ma di non essere ...

