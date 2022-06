Vela | SailGP 2022 | Tom Slingsby vince anche a Chicago Secondo Robertson

Leggi su oasport

(Di lunedì 20 giugno 2022) È appena terminato ilappuntamento delChampionship-2023, terza edizione del circuito velico internazionale ideato, tra gli altri, dal leggendario Russell Coutts. Nelle acque dii catamarani Foiling F50 si sono dati battaglia nella quarta e quinta regata di flotta e poi nella finale a tre. Il campione olimpico Laser di Londra 2012 Tomha vinto insieme ai compagni australiani la finale a tre e ha quindi portato a casa ilsuccesso in stagione dopo quello conquista a Bermuda nella prima tappa di questo circuito.posto per il Canada con timoniere Phil, mentre ha terminato in terza posizione la Gran Bretagna guidata da Ben Ainslie. Quarta piazza finale per la Nuova Zelanda, quarta per un soffio ...