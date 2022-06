Uomini e Donne, Chiara Rabbi sbotta dopo essere stata criticata per aver pubblicato un video in intimo (Di lunedì 20 giugno 2022) Abbiamo conosciuto Chiara Rabbi e Davide Donadei nel 2020, all’interno dello studio di Uomini e Donne, dove si sono scelti sotto una cascata di petali rossi. I due, da allora, sono più affiatati che mai: vivono e lavorano insieme e non si sono mai lasciati. La coppia è molto attiva anche sui social, dove tiene quotidianamente aggiornati i fan su ciò che fanno e sui loro spostamenti. Proprio in questi Chiara è stata travolta dalle polemiche a causa di un video pubblicato sul suo profilo Instagram. L’ex corteggiatrice, infatti, ha postato un video in intimo e, nonostante le immagini non fossero per nulla scandalose, le critiche sono piovute copiose. “Quanta volgarità!”, “E tuo padre che dice?”, “Fai schifo, Davide è più ... Leggi su isaechia (Di lunedì 20 giugno 2022) Abbiamo conosciutoe Davide Donadei nel 2020, all’interno dello studio di, dove si sono scelti sotto una cascata di petali rossi. I due, da allora, sono più affiatati che mai: vivono e lavorano insieme e non si sono mai lasciati. La coppia è molto attiva anche sui social, dove tiene quotidianamente aggiornati i fan su ciò che fanno e sui loro spostamenti. Proprio in questitravolta dalle polemiche a causa di unsul suo profilo Instagram. L’ex corteggiatrice, infatti, ha postato unine, nonostante le immagini non fossero per nulla scandalose, le critiche sono piovute copiose. “Quanta volgarità!”, “E tuo padre che dice?”, “Fai schifo, Davide è più ...

