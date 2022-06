Uomini e Donne, addio al trono classico? L’idea degli autori (Di lunedì 20 giugno 2022) I ben informati ne sono sicuri: nella stagione 2022/2032, che esordirà su Canale 5 a settembre, Uomini e Donne subirà una vera e propria rivoluzione, la secondo dopo quella del 2020, quando trono over e trono classico si sono fusi venendo registrati contemporaneamente. Anche stavolta a farne le spese purtroppo sarà quasi certamente il trono over. Uomini e Donne torna in prima serata su Canale 5? Lo scoop Il palinsesto estivo Mediaset è particolarmente vuoto senza Temptation Island, e Canale 5 corre ai ripari Uomini e Donne, continua il mix trono classico e trono ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 20 giugno 2022) I ben informati ne sono sicuri: nella stagione 2022/2032, che esordirà su Canale 5 a settembre,subirà una vera e propria rivoluzione, la secondo dopo quella del 2020, quandoover esi sono fusi venendo registrati contemporaneamente. Anche stavolta a farne le spese purtroppo sarà quasi certamente ilover.torna in prima serata su Canale 5? Lo scoop Il palinsesto estivo Mediaset è particolarmente vuoto senza Temptation Island, e Canale 5 corre ai ripari, continua il mix...

Pubblicità

lapoelkann_ : Noi Ferraristi abbiamo sempre il ?? Rosso che batte nei momenti belli e in quelli difficili. Oggi più che mai tifia… - VaticanIHD : La Chiesa sta nel digitale perché “abitato” dalle persone, e la Chiesa sta dove stanno uomini e donne che vivono e… - matteosalvinimi : …Lega (e a sinistra qualcuno insiste a dire che non serve…). Grazie alle donne e agli uomini in divisa, il ministro… - Fra24Mar : @miss_romy88 @vladiluxuria Oltre a peso e testosterone, donne e uomini hanno dimensione del cuore, struttura ossea… - MatrixEsiste : @LVDA_Acid @michele_geraci Purtroppissimo sono morti bambini, donne e uomini per le misure imposte alla Grecia. Ma… -