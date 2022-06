Pubblicità

I due, nati in Italia da genitori senegalesi, assieme ad alcuni altri amici erano arrivati nel pomeriggio su una spiaggetta a Fagarè di San Biagio di Callalta (). Laha fatto un bagno ... Treviso, comitiva fa il bagno nel Piave: muoiono annegati due fratelli di 14 e 18 anni Treviso - Due ragazzi di 14 e 18 anni sono annegati nel PIave mentre facevano il bagno. I due, nati in Italia da genitori senegalesi, assieme ad alcuni altri amici erano arrivati nel pomeriggio su una ...