Speleologa caduta in una grotta a Monopoli | salvata dopo 12 ore

A Monopoli, una Speleologa si è fratturata il braccio a causa della caduta in una grotta, è stata salvata 12 ore dopo da 40 soccorritori. È in buone condizioni di salute, ha riportato solo una frattura al braccio. È caduta a 120 m di profondità. In suo aiuto sono arrivati 40 soccorritori da Puglia, Basilicata e Campania. Tra cui tecnici, medici e operatori sanitari del soccorso alpino. La durata dell'operazione è stata così lunga a causa della profondità della grotta e alla difficoltà della risalita in barella. Erano un gruppo di 10 persone in un'attività di pre-esplorazione e per il trasporto di materiale e attrezzature. Una persona è rimasta con lei tutto il tempo fino all'arrivo dei soccorritori. E' rimasta vigile e collaborativa.

