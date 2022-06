Spagna | continua lotta ai roghi in Navarra | Castiglia e Leon

(Di lunedì 20 giugno 2022)no inle operazioni per estinguere alcuni grossi incendi sviluppatisi in diverse zone del Paese negli ultimi giorni: come reso noto dalle autorità locali, attualmente si lavora in ...

Continuano inle operazioni per estinguere alcuni grossi incendi sviluppatisi in diverse zone del Paese negli ultimi giorni: come reso noto dalle autorità locali, attualmente si lavora in particolare per ...... che ha stabilito nuovi record di temperatura massima tra( 44°C in Andalusia), Francia ( 42. COLTIVAZIONI A RISCHIO " 'il deficit pluviometrico, che ormai si protrae dall'inverno,a ...ALLERTA SICCITA’ AL NORD “Il deficit pluviometrico, che ormai si protrae dall’inverno, continua a preoccupare molte zone dello ... Ma anche Stati dell’Europa mediterranea, come Portogallo, Spagna, ...Continuano in Spagna le operazioni per estinguere alcuni grossi incendi sviluppatisi in diverse zone del Paese negli ultimi giorni: come reso noto dalle autorità locali, attualmente si lavora in parti ...