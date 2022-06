Rinforzo per la Cremonese: preso dalla Roma un centrocampista a titolo definitivo! (Di lunedì 20 giugno 2022) Ariedo Braida ha iniziato a studiare i primi colpi di mercato per fornire a mister Alvini una rosa competitiva in vista della prossima Serie A. Tanti i nomi puntati dall’ex dirigente del Barcellona, da Radu per la porta a Brunori per l’attacco, passando da Okoli e Calafiori per rinforzare il reparto difensivo. Anche nel settore nevralgico del campo servirà investire, è continuo il pressing su Juventus e Atalanta per aggiudicarsi, in prestito o a titolo definitivo, le prestazioni di, rispettivamente, Zanimacchia e Cambiaghi. Milanese Roma Cremonese Nel mentre la Cremonese, come riportato da Gianluca di Marzio, ha chiuso il primo colpo in entrata, tutto fatto con la Roma per il passaggio ai grigiorossi di Tommaso Milanese. Il centrocampista offensivo si trasferirà a ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 20 giugno 2022) Ariedo Braida ha iniziato a studiare i primi colpi di mercato per fornire a mister Alvini una rosa competitiva in vista della prossima Serie A. Tanti i nomi puntati dall’ex dirigente del Barcellona, da Radu per la porta a Brunori per l’attacco, passando da Okoli e Calafiori per rinforzare il reparto difensivo. Anche nel settore nevralgico del campo servirà investire, è continuo il pressing su Juventus e Atalanta per aggiudicarsi, in prestito o adefinitivo, le prestazioni di, rispettivamente, Zanimacchia e Cambiaghi. MilaneseNel mentre la, come riportato da Gianluca di Marzio, ha chiuso il primo colpo in entrata, tutto fatto con laper il passaggio ai grigiorossi di Tommaso Milanese. Iloffensivo si trasferirà a ...

Pubblicità

vigilidelfuoco : Continua da ieri l’intervento dei #vigilidelfuoco a Taggia (IM) per un #incendio boschivo in zona impervia: impegna… - FBiasin : L’#Inter ha trovato l’accordo per #Asllani. Le cifre? 4 milioni per il prestito, 10 per il riscatto. Il centrocam… - Lorenzored17 : Nayef Aguerd, dal Rennes al West Ham per 35 milioni La difesa del West Ham quest'anno si è dimostrata poco solida,… - Lorenzored17 : Assan Ceesay, dallo Zurigo al Lecce a parametro 0 Il gambiano lascia il club svizzero dopo una stagione eccellente,… - Ernesto76896081 : RT @vigilidelfuoco: Continua da ieri l’intervento dei #vigilidelfuoco a Taggia (IM) per un #incendio boschivo in zona impervia: impegnati n… -