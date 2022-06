Punture di zanzare, ecco chi è a rischio attacco e perché è impossibile sfuggire del tutto (Di lunedì 20 giugno 2022) Estate = zanzare! un binomio…indissolubile si potrebbe dire. Purtroppo la stagione calda porta con sé il problema delle Punture di questi animali, che spesso non ci fanno nemmeno dormire. Ma perché alcune persone non vengono attaccate ed altre sì? La risposta è incredibile. Le zanzare proliferano principalmente tra maggio e settembre, nel mondo ce ne L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di lunedì 20 giugno 2022) Estate =! un binomio…indissolubile si potrebbe dire. Purtroppo la stagione calda porta con sé il problema delledi questi animali, che spesso non ci fanno nemmeno dormire. Maalcune persone non vengono attaccate ed altre sì? La risposta è incredibile. Leproliferano principalmente tra maggio e settembre, nel mondo ce ne L'articolo proviene da CheSuccede.it.

Pubblicità

lisaquac81 : Sedici punture di zanzara su tutto il corpo mentre mi truccavo prima di andare in scena, ieri. SEDICIBECCONI con po… - pattanna66 : @antoniotucci60 @PaulLamanski Per me sono peggio delle zanzare, il prurito dura per giorni In questo periodo, mia… - sonomoltimodi : Dopo quante punture di #zanzare e conseguenti stigmate si diventa santi? - 76Spartans : Il prurito irrefrenabile delle punture di zanzara sulle dita dei piedi durante la notte #ZANZARE - graaaffi : RT @seiacquaa: Ho già 10 punture di zanzare addosos basta -