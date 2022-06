Paul Auster | “Negli Usa rischio di una guerra civile | ho paura”

Leggi su italiasera

(Di lunedì 20 giugno 2022) (Adnkronos) – “Io ho davvero, in questo momento, per il mio paese, perché ci troviamo sull’orlo di una rottura, sia dal punto di vista pratico che dal punto di vista legale. E temo che ci possa essere, addirittura, l’incipit di unaanni a venire”. E’ l’allarme lanciato, uno dei più grandi scrittori della letteratura americana, intervenuto al Taobuk Festival di Taormina, alla presenza del Capo dello Stato, Sergio Mattarella. Intervistato dalla giornalista Adnkronos Elvira Terranova, che gli ha chiesto quale fosse il ruolo della letteratura in un periodo così difficile come quello che stiamo vivendo,, protagonista della letteratura statunitense contemporanea, si è detto “preoccupato” e ha spiegato: ...