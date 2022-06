Novità INPS: ora puoi fare anche questa cosa via app (Di lunedì 20 giugno 2022) L’ente di previdenza sociale arricchisce sempre più la sua offerta di servizi e la fruibilità degli stessi L’ente di previdenza sociale più antico d’Italia assume sempre un ruolo maggiore nel rapporto tra pubblica amministrazione e cittadinanza. L’INPS, infatti, prosegue da qualche anno il suo programma di incremento dei servizi e di miglioramento della fruibilità degli L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di lunedì 20 giugno 2022) L’ente di previdenza sociale arricchisce sempre più la sua offerta di servizi e la fruibilità degli stessi L’ente di previdenza sociale più antico d’Italia assume sempre un ruolo maggiore nel rapporto tra pubblica amministrazione e cittadinanza. L’, infatti, prosegue da qualche anno il suo programma di incremento dei servizi e di miglioramento della fruibilità degli L'articolo proviene da Consumatore.com.

Pubblicità

ilgiornale : Le novità e le notizie dell’Inps possono essere ascoltate anche tramite Alexa e Google Assistant. Ecco come fare - lukydezzo : @INPS_it Ma per il bonus 200 € stagionali ci sono novità? Nn si capisce se occorre fare domanda oppure no, grazie - mingrone75 : RT @AdiconsumCalabr: ?? Chi l’avrebbe mai detto che un assistente vocale come #Alexa di #Amazon o di #Google potessero metterci in contatto… - AdiconsumCalabr : ?? Chi l’avrebbe mai detto che un assistente vocale come #Alexa di #Amazon o di #Google potessero metterci in contat… - AbruzzoBandi : RT @INPS_it: Fondo #Casalinghe e #Casalinghi. Novità relative alle modalità di presentazione della domanda e le procedure per il #pagamento… -