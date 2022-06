Non ci resta che leggere (Di lunedì 20 giugno 2022) . Qualcosa bisogna pur fare. “Elvis” di Baz Luhrmann esce la prossima settimana, “Top Gun: Maverick” lo abbiamo già visto, il mese di luglio non promette granché. Un film con Thor e il suo martello (diretto da Taika Waititi, ma il margine di manovra è ridottissimo). Il solito refrigerante film horror, stavolta arroventato dal sesso. Una storia inglese d’amore e di classe, lentissimo (vanno a letto il signorino e la cameriera). Un action con due killer in fuga. Il solito film italiano che sboccia sotto il solleone, unico nome conosciuto Aldo Baglio (in solitaria). Da leggere, c’è un libro piuttosto ghiotto mai uscito in italiano, anche se il primo copyright risale agli anni 70. Intitolato “Sirk on Sirk”, firmato da Jon Halliday che aveva intervistato a lungo il grandissimo regista di melodrammi. Nato Detlef Sierk ad Amburgo e partito come tanti dalla Germania nazista ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 20 giugno 2022) . Qualcosa bisogna pur fare. “Elvis” di Baz Luhrmann esce la prossima settimana, “Top Gun: Maverick” lo abbiamo già visto, il mese di luglio non promette granché. Un film con Thor e il suo martello (diretto da Taika Waititi, ma il margine di manovra è ridottissimo). Il solito refrigerante film horror, stavolta arroventato dal sesso. Una storia inglese d’amore e di classe, lentissimo (vanno a letto il signorino e la cameriera). Un action con due killer in fuga. Il solito film italiano che sboccia sotto il solleone, unico nome conosciuto Aldo Baglio (in solitaria). Da, c’è un libro piuttosto ghiotto mai uscito in italiano, anche se il primo copyright risale agli anni 70. Intitolato “Sirk on Sirk”, firmato da Jon Halliday che aveva intervistato a lungo il grandissimo regista di melodrammi. Nato Detlef Sierk ad Amburgo e partito come tanti dalla Germania nazista ...

