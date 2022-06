Pubblicità

VENEZIA - Keoule Dembele aveva 24 anni, faceva il saldatore alla Fincantieri di Porto Marghera e tra pochi giorni sarebbe dovuto tornare in Mali per sposarsi, aveva già il biglietto in tasca. Domenica ...VENEZIA - Keoule Dembele aveva 24 anni, faceva il saldatore alla Fincantieri di Porto Marghera e tra pochi giorni sarebbe dovuto tornare in Mali per sposarsi, aveva già il biglietto in tasca. Domenica ... Mestre, confonde la ciclabile con la strada: automobilista sotto l'effetto della cocaina uccide ciclista di 24 anni, poi tenta la fuga Keoule Dembele lavorava alla Fincantieri di Porto Marghera e si sarebbe dovuto sposare tra qualche giorno. Alberto Crozzolin non ha prestato soccorso anzi si ...