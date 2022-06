Lucidare ottone e rame | i rimedi infallibili della nonna!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 20 giugno 2022) In tutte le nostre case o quasi sono presenti oggetti in, ma il problema è come farli splendere sempre e pulirli quando si opacizzano e cambiano colore. Materiali molto usati nell’antichità e nel passato più recente e, nonostante siano stati spesso sostituiti da altri, non hanno di certo perso le loro caratteristiche che li rendono unici e lasciano sempre intorno a noi un’atmosfera d’altri tempi. Questi materiali sono stati un po’ dimenticati con l’arrivoplastica, ma averli in casa in questi tempi è quindi un vanto, ma è necessario prendersene cura e cercare di conferire loro sempre un aspetto lucido e brillante. Ma come fare? Ovviamente in commercio ci sono molti prodotti che vi possono aiutare, ma se volete avere gli stessi risultati utilizzando metodi naturali allora questo è l’articolo che fa per ...