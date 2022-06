Pubblicità

GerriLiu5 : RT @GimboTognazzi: Gianmarco Tognazzi e Ilenia Pastorelli sul set di ‘Lo sposo indeciso’ -

Vanity Fair Italia

... dipendesse solo da me la mangerei tutti i giorni a pranzo e cena', racconta l'attore - in questi giorni impegnato sul set di del film Loche non poteva (o forse non voleva) più uscire ...Lunedi 6 Giugno iniziano le riprese del film: " Loche non poteva (o forse non voleva) più uscire dal bagno ", critto e diretto da Giorgio Amato, con Gianmarco Tognazzi, Ilenia Pastorelli, Stefano Pesce, Francesco Pannofino, Morena ... Lo sposo indeciso: la clip con Claudia Gerini in anteprima In anteprima una clip con protagonista Claudia Gerini del nuovo film di Giorgio Amato con Gianmarco Tognazzi e Ilenia Pastorelli Chiudi ...L'attore è un amante dei primi: "Le migliori litigate con mia sorella Maria Sole sono sulle quantità, lei fa porzioni eque, io ne ...