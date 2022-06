L’InspiringPR Award 2022 a Conai. Per la migliore campagna (Di lunedì 20 giugno 2022) Conai – Consorzio Nazionale Imballi, con il progetto “Ciak, si gira, azione! Riciclare” realizzato da Agenzia Giffoni Innovation Hub in collaborazione con Incoerenze, si è aggiudicato quest’anno L’InspiringPR Award. Il Premio FERPI (Federazione Relazioni Pubbliche Italiana) per la migliore campagna o azione di relazioni pubbliche dell’anno. La consegna del premio si è svolta l’11 giugno durante l’ottava edizione di InspiringPR, il Festival Nazionale delle Relazioni Pubbliche, presso la Scuola Grande San Giovanni Evangelista a Venezia. L’evento è stato organizzato da FERPI Triveneto. Conai ha realizzato una campagna integrata di Relazioni Pubbliche, Formazione e Comunicazione che racconta alla Gen Z.. Con il linguaggio tipico di questa generazione, le particolari ... Leggi su distantimaunite (Di lunedì 20 giugno 2022)– Consorzio Nazionale Imballi, con il progetto “Ciak, si gira, azione! Riciclare” realizzato da Agenzia Giffoni Innovation Hub in collaborazione con Incoerenze, si è aggiudicato quest’anno. Il Premio FERPI (Federazione Relazioni Pubbliche Italiana) per lao azione di relazioni pubbliche dell’anno. La consegna del premio si è svolta l’11 giugno durante l’ottava edizione di InspiringPR, il Festival Nazionale delle Relazioni Pubbliche, presso la Scuola Grande San Giovanni Evangelista a Venezia. L’evento è stato organizzato da FERPI Triveneto.ha realizzato unaintegrata di Relazioni Pubbliche, Formazione e Comunicazione che racconta alla Gen Z.. Con il linguaggio tipico di questa generazione, le particolari ...

