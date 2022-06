LAFC, Vela: “Con Chiellini possiamo puntare al titolo in MLS” | VIDEO (Di lunedì 20 giugno 2022) Carlos Vela, bomber e capitano del Los Angeles Football Club (LAFC) accoglie l'ultimo arrivato in squadra, Giorgio Chiellini, con tutti gli onori che si riservano ad un grande campione come l'ex juventino. Ecco le parole dell'attaccante messicano Leggi su pianetamilan (Di lunedì 20 giugno 2022) Carlos, bomber e capitano del Los Angeles Football Club () accoglie l'ultimo arrivato in squadra, Giorgio, con tutti gli onori che si riservano ad un grande campione come l'ex juventino. Ecco le parole dell'attaccante messicano

