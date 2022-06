La Francia boccia Ensemble | Macron è senza maggioranza

(Di lunedì 20 giugno 2022) Duro colpo per Emmanuel. Il Presidente non ottiene lain Parlamento. Gli exit poll resi noti alle 20 e riguardanti il secondo turno delle legislative inhanno dipinto una pesante sconfitta perè arrivato a 245 seggi, sotto dellaassoluta (289), seguito da Nupes (Il cartello delle sinistre guidato da Jean-Luc Melenchon) con 135 seggi e Rassemblement National di Marine Le Pen che ha messo a segno una svolta storica con 89 seggi. Prima ne aveva appena 8. Sono questi i risultati finali secondo un conteggio completo da parte di Afp. Gli ex gollisti di Les Republicains conquistano 61 seggi e il suo alleato UDI 3, contro i 100 della precedente legislatura. Il tasso di astensione ha raggiunto il 53,77%, secondo il ministero ...

Andrea Nicastro per 'il Corriere della Sera' PAVLO KLIMKIN Comincia diplomatico, in onore dei suoi cinque anni da ministro degli Esteri ucraino, poi Pavlo Klimkin si lascia andare el'Europa che si è affacciata a Kiev: ambigua, senza ...e Germania aiutarono a elaborare gli Accordi di Minsk. Ora si è aggiunta l'Italia. Che ... Il Parlamento UE boccia il testo del Digital Services Act: ecco cosa può succedere ora L'invasione russa dell'Ucraina ha spinto molti deputati europei su posizioni contrarie all'utilizzo del gas e del nucleare.La tornata referendaria sulla giustizia (e sulla magistratura) si è conclusa co un flop senza precedenti per chi ha ...