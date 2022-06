Il CorSport e la telefonata di Lukaku a Inzaghi: «Pronto, mister, cosa posso fare per tornare all’Inter?» (Di lunedì 20 giugno 2022) La trattativa di mercato per riportare Lukaku all’Inter non sarebbe mai partita se lo stesso belga non si fosse proposto a Inzaghi. Il Corriere dello Sport racconta il retroscena della telefonata al tecnico in occasione del suo compleanno, lo scorso aprile. “Sono le 8,30 di martedì 5 aprile quando s’illumina il display. Squilla il cellulare di Simone Inzaghi. Il tecnico dell’Inter ha appena compiuto 46 anni. Sorpresa. La telefonata arriva da Londra, ma non si tratta di Tommaso, il figlio più grande, spedito in Inghilterra a studiare. E’ il centravanti mai allenato, anzi quello perso dopo una decina di giorni di lavoro ad Appiano Gentile, nel luglio 2021. «Pronto, mister. Auguri. Sono Romelu. Buon compleanno». Simone risponde. Brevi convenevoli. Big Rom ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 20 giugno 2022) La trattativa di mercato per riportarenon sarebbe mai partita se lo stesso belga non si fosse proposto a. Il Corriere dello Sport racconta il retroscena dellaal tecnico in occasione del suo compleanno, lo scorso aprile. “Sono le 8,30 di martedì 5 aprile quando s’illumina il display. Squilla il cellulare di Simone. Il tecnico dell’Inter ha appena compiuto 46 anni. Sorpresa. Laarriva da Londra, ma non si tratta di Tommaso, il figlio più grande, spedito in Inghilterra a studiare. E’ il centravanti mai allenato, anzi quello perso dopo una decina di giorni di lavoro ad Appiano Gentile, nel luglio 2021. «. Auguri. Sono Romelu. Buon compleanno». Simone risponde. Brevi convenevoli. Big Rom ...

