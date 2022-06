Pubblicità

apartetex : RT @Meta__Moro: ?? NUOVI APPUNTAMENTI: Ermal: 1 luglio Tim Summer Hits, Rimini 22 Luglio Coca Cola Summer Festival, Rimini Fabrizio: 2… - dimmichecredi : RT @Meta__Moro: ?? NUOVI APPUNTAMENTI: Ermal: 1 luglio Tim Summer Hits, Rimini 22 Luglio Coca Cola Summer Festival, Rimini Fabrizio: 2… - tuttopuntotv : Il Coca-Cola Summer Festival sta per tornare #CocaColaSummerFestival - minuttfminutt : RT @Meta__Moro: ?? NUOVI APPUNTAMENTI: Ermal: 1 luglio Tim Summer Hits, Rimini 22 Luglio Coca Cola Summer Festival, Rimini Fabrizio: 2… - danse_lune : @DandyRossonero Ho solo chiesto una coca cola -

Il Salvagente

Gli eventi saranno condotti da Mariasole Pollio e Rebecca Staffelli, speaker di Radio ...Se il Made in Italy fosse un brand sarebbe il terzo più conosciuto al mondo dopo Visa e. Dopo la pandemia è aumentata la cultura della qualità e tutti sanno che il Made in Italy è sinonimo ... Greenwashing, così i grandi gruppi, da Adidas a Coca-cola, promettono la svolta verde che non c'è Gli artisti più popolari della scena si alterneranno sui palchi del "Coca-Cola Summer Festival" in tre concerti aperti al pubblico per vivere insieme un momento di musica e divertimento. - Gli artisti ...Per tre stagioni, è stato un prime time estivo di Canale 5. Ma il nuovo Coca Cola Summer Festival – titolo a parte – non è immediatamente riconducibile al vecchio evento. La manifestazione sarà ...