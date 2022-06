Halo Infinite: leak rivela nuovi DLC per campagna single player e multiplayer (Di lunedì 20 giugno 2022) Il tempo di Halo Infinite non sembra voler finire. L’ultima fatica di 343 Industries ha in serbo nuovi DLC per la campagna in single player ed il multiplayer. A rivelarli un leak emerso nelle ultime ore, che comprende alcuni dettagli succulenti sulle novità in arrivo. Halo Infinite – 200622 www.computermagazine.itA rivelarlo uno youtuber, tale Sean W, il quale avrebbe condiviso con il mondo ben più di qualche dettaglio sulle novità in arrivo nel mondo di Halo Infinite. L’FPS con protagonista Master Chief/John 117 sembra intenzionato a non voler mollare la presa e, stando alle dichiarazioni dello youtuber, sarebbero pronti diversi contenuti sia per i ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 20 giugno 2022) Il tempo dinon sembra voler finire. L’ultima fatica di 343 Industries ha in serboDLC per lained il multi. Arli unemerso nelle ultime ore, che comprende alcuni dettagli succulenti sulle novità in arrivo.– 200622 www.computermagazine.itArlo uno youtuber, tale Sean W, il quale avrebbe condiviso con il mondo ben più di qualche dettaglio sulle novità in arrivo nel mondo di. L’FPS con protagonista Master Chief/John 117 sembra intenzionato a non voler mollare la presa e, stando alle dichiarazioni dello youtuber, sarebbero pronti diversi contenuti sia per i ...

