Giornata Mondiale del Rifugiato: "Ospitalita' e' un dovere" (Di lunedì 20 giugno 2022) "Oggi sono 100 milioni coloro i quali fuggono dal proprio Paese, si tratta dell'1% della popolazione Mondiale, l'Ucraina e' solo l'ultimo esempio. L'Ospitalita' e' un nostro dovere". Cosi' Marcello ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 20 giugno 2022) "Oggi sono 100 milioni coloro i quali fuggono dal proprio Paese, si tratta dell'1% della popolazione, l'Ucraina e' solo l'ultimo esempio. L'' e' un nostro". Cosi' Marcello ...

Pubblicità

amnestyitalia : TUTTE le persone che scappano dalla guerra hanno il diritto di cercare protezione. #20giugno Giornata mondiale del rifugiato - Quirinale : Dichiarazione del Presidente #Mattarella in occasione della Giornata Mondiale del #Rifugiato: - santegidionews : Giornata Mondiale del Rifugiato - il #23giugno a Roma la preghiera Morire di Speranza in memoria di quanti perdono… - BergamoeC : RT @Quirinale: Dichiarazione del Presidente #Mattarella in occasione della Giornata Mondiale del #Rifugiato: - ctrujillot77 : RT @santegidionews: Giornata Mondiale del Rifugiato - il #23giugno a Roma la preghiera Morire di Speranza in memoria di quanti perdono la v… -