Emmanuel Macron azzoppato, perché può esplodere la Ue: scatta l'allarme (Di lunedì 20 giugno 2022) Chiuse le urne domenica pomeriggio, la Francia si è svegliata nell'incubo ingovernabilità. "Non c'è nulla di peggio che sommare il disordine francese al disordine già presente nel mondo", aveva detto appena qualche giorno fa Emmanuel Macron che oggi - con la presa d'atto di aver perso maggioranza assoluta all'Assemblea nazionale - deve fare i conti con il terremoto che rischia di travolgere non solo Parigi, ma l'intera Europa: il rischio ingovernabilità può far deragliare anche il treno delle riforme di cui si sta discutendo a Bruxelles, per non parlare degli ambiziosi disegni di una riforma dei Trattati Ue. Come svela il retroscena del Messaggero, il risultato al di sotto delle aspettative di domenica per il campo centrista fotografa un Macron azzoppato nella cabina di regia delle sorti dell'Europa, dalla ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 giugno 2022) Chiuse le urne domenica pomeriggio, la Francia si è svegliata nell'incubo ingovernabilità. "Non c'è nulla di peggio che sommare il disordine francese al disordine già presente nel mondo", aveva detto appena qualche giorno fache oggi - con la presa d'atto di aver perso maggioranza assoluta all'Assemblea nazionale - deve fare i conti con il terremoto che rischia di travolgere non solo Parigi, ma l'intera Europa: il rischio ingovernabilità può far deragliare anche il treno delle riforme di cui si sta discutendo a Bruxelles, per non parlare degli ambiziosi disegni di una riforma dei Trattati Ue. Come svela il retroscena del Messaggero, il risultato al di sotto delle aspettative di domenica per il campo centrista fotografa unnella cabina di regia delle sorti dell'Europa, dalla ...

