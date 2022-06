“Di Maria è come Maradona”: paragone assurdo di Buffon! (Di lunedì 20 giugno 2022) La Juventus continua ad inseguire Angel Di Maria. L’ormai ex PSG sarebbe, insieme a Paul Pogba, il secondo colpo a parametro zero dell’estate bianconera. L’argentino completerebbe un tridente da sogno con i giovani Chiesa e Vlahovic, aggiungendo esperienza di altissimo livello. Il paragone di Buffon: “Di Maria come Maradona” Proprio del possibile arrivo del 34enne argentino a Torino ha parlato Gianluigi Buffon, suo compagno al Paris Saint-Germain nella stagione 2018/2019, durante un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Angel Di Maria (Photo by Clive Rose/Getty Images) Nello spiegare perché sarebbe un grande colpo per la Juventus ma anche per la Serie A in generale, si è lasciato andare a un paragone abbastanza azzardato con Diego Armando ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 20 giugno 2022) La Juventus continua ad inseguire Angel Di. L’ormai ex PSG sarebbe, insieme a Paul Pogba, il secondo colpo a parametro zero dell’estate bianconera. L’argentino completerebbe un tridente da sogno con i giovani Chiesa e Vlahovic, aggiungendo esperienza di altissimo livello. Ildi Buffon: “Di” Proprio del possibile arrivo del 34enne argentino a Torino ha parlato Gianluigi Buffon, suo compagno al Paris Saint-Germain nella stagione 2018/2019, durante un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Angel Di(Photo by Clive Rose/Getty Images) Nello spiegare perché sarebbe un grande colpo per la Juventus ma anche per la Serie A in generale, si è lasciato andare a unabbastanza azzardato con Diego Armando ...

