Chris Evans è dimagrito da quando ha lasciato l'MCU: i fan sono preoccupati (Di lunedì 20 giugno 2022) Chris Evans, famoso per essere l'aitante Captain America, sarebbe dimagrito moltissimo dopo aver lasciato l'MCU tanto da far preoccupare i fan. Per diventare un supereroe bisogna lavorare duramente e Chris Evans lo sa bene, infatti per diventare Captain America ha dovuto allenarsi tantissimo. Ora, che ha lasciato l'MCU, l'attore ha infatti perso la sua forma muscolosa, dimagrendo tantissimo. Molti attori che hanno partecipato ai film Marvel hanno affermato che diventare come gli amati supereroi è un'esperienza molto dura e che l'intero processo è possibile solo grazie al supporto dello studio e dell'allenamento. Quindi, cosa succede quando un supereroe decide di farla finita? Nel caso di Chris Evans, la risposta è che ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 20 giugno 2022), famoso per essere l'aitante Captain America, sarebbemoltissimo dopo averl'MCU tanto da far preoccupare i fan. Per diventare un supereroe bisogna lavorare duramente elo sa bene, infatti per diventare Captain America ha dovuto allenarsi tantissimo. Ora, che hal'MCU, l'attore ha infatti perso la sua forma muscolosa, dimagrendo tantissimo. Molti attori che hanno partecipato ai film Marvel hanno affermato che diventare come gli amati supereroi è un'esperienza molto dura e che l'intero processo è possibile solo grazie al supporto dello studio e dell'allenamento. Quindi, cosa succedeun supereroe decide di farla finita? Nel caso di, la risposta è che ...

Pubblicità

xholdme_ : vabbè allora chan oggi quando ha parlato della puppy interview di chris evans ci stava spoilerando… QUEL MALEDETTO… - hyunecb97 : in che senso fuori kim possible e dentro chris evans… chan mi sento tradita - marthaakaori : @ Chris Evans sono io la donna giusta per te . - marthaakaori : I miei gusti passando da Chris Evans e da Gué e poi a Bradley Cooper - Emmachampagne95 : Dare dei mezzi uomini a Henry Cavill 1,85 ,Chris Pratt 1,88 Chris Evans 1,83 e Sylvester Stallone 1,75 ci vuole un… -