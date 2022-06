Calciomercato Fiorentina, Commisso in difficoltà per il colpo galactico (Di lunedì 20 giugno 2022) Contatti continui tra le parti con la Fiorentina che ha però diverse difficoltà da superare Nelle prossime settimane, la Fiorentina scoprirà l’avversaria dei playoff di Conference League. A quell’appuntamento, Vincenzo Italiano vuole arrivare preparato per evitare brutte figure. Il rinnovo dell’allenatore è molto vicino e nei prossimi giorni dovrebbero esserci delle novità. Ma il club Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 20 giugno 2022) Contatti continui tra le parti con lache ha però diverseda superare Nelle prossime settimane, lascoprirà l’avversaria dei playoff di Conference League. A quell’appuntamento, Vincenzo Italiano vuole arrivare preparato per evitare brutte figure. Il rinnovo dell’allenatore è molto vicino e nei prossimi giorni dovrebbero esserci delle novità. Ma il club Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato, @acffiorentina | In settimana firme e annuncio del rinnovo di #Italiano: i dettagli - DiMarzio : #Calciomercato, @acffiorentina | Confermato l'interesse per #Jovic: nodo ingaggio - DiMarzio : .@acffiorentina, trattativa aperta per Dodô, terzino destro del @FCShakhtar: pronta un'offerta per il club ucraino - fiorentina_it : #Fiorentina, per #Spalluto e #Gori c’è l’interesse del #Pescara #Calciomercato - serieAnews_com : ?? La #Fiorentina vuole #Jovic, ma ci sono degli ostacoli da superare -