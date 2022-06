Bicarbonato di sodio e aceto: meglio usarli singolarmente o assieme? (Di lunedì 20 giugno 2022) Bicarbonato di sodio e aceto di mele: per la salute meglio da soli o assieme? L’aceto di mele e il Bicarbonato sono noti, da soli, per il fatto di apportare vari benefici alla salute. C’è però una recente tendenza che be favorisce il consumo in combinazione: c’è da chiedersi se si tratti solo di moda o se invece ci sia qualcosa di concreto, nei proclami circa un loro effetto moltiplicato quando sono assunti insieme. Prima di affrontare l’argomento, però, vediamo di ricordare quali sono i benefici per la salute che questi due prodotti offrono presi da soli. Esperimenti condotti in vitro hanno mostrato che l’aceto di sidro di mele può eliminare virus e batteri, come per esempio Escherichia coli, Stafilococco aureo e Candida albicans. Si è visto che ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 20 giugno 2022)didi mele: per la saluteda soli o? L’di mele e ilsono noti, da soli, per il fatto di apportare vari benefici alla salute. C’è però una recente tendenza che be favorisce il consumo in combinazione: c’è da chiedersi se si tratti solo di moda o se invece ci sia qualcosa di concreto, nei proclami circa un loro effetto moltiplicato quando sono assunti insieme. Prima di affrontare l’argomento, però, vediamo di ricordare quali sono i benefici per la salute che questi due prodotti offrono presi da soli. Esperimenti condotti in vitro hanno mostrato che l’di sidro di mele può eliminare virus e batteri, come per esempio Escherichia coli, Stafilococco aureo e Candida albicans. Si è visto che ...

