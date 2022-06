Bergamo, nuovi disordini in carcere: “Troppi detenuti e pochi agenti, uno ferito con lametta” (Di lunedì 20 giugno 2022) Bergamo. Sembra non avere fine la “preoccupante escalation di eventi critici” nel carcere di via Gleno a Bergamo secondo il sindacato Fns Cisl, che torna a denunciare le difficili condizioni dei poliziotti penitenziari costretti a “farsi carico delle mancanze di un sistema carcerario che, nel suo complesso, palesa diverse criticità”. Domenica sera, 20 giugno, sarebbe stata un’altra serata difficile per i poliziotti penitenziari, chiamati a far fronte ad “una serie di disordini in almeno due sezioni dell’Istituto che hanno causato – riporta il sindacato – anche la ferita per un taglio da lametta ad un agente di Polizia Penitenziaria, ricorso alle cure dei sanitari del pronto soccorso”. Le ragioni dei disordini sono da accertare, “ma allo stato attuale parrebbe tutto causato da banali ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 20 giugno 2022). Sembra non avere fine la “preoccupante escalation di eventi critici” neldi via Gleno asecondo il sindacato Fns Cisl, che torna a denunciare le difficili condizioni dei poliziotti penitenziari costretti a “farsi carico delle mancanze di un sistema carcerario che, nel suo complesso, palesa diverse criticità”. Domenica sera, 20 giugno, sarebbe stata un’altra serata difficile per i poliziotti penitenziari, chiamati a far fronte ad “una serie diin almeno due sezioni dell’Istituto che hanno causato – riporta il sindacato – anche la ferita per un taglio daad un agente di Polizia Penitenziaria, ricorso alle cure dei sanitari del pronto soccorso”. Le ragioni deisono da accertare, “ma allo stato attuale parrebbe tutto causato da banali ...

