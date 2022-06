Beach volley, World Tour 2022 Balikesir. Primo successo per Klasnic/Kolaric e Simo/Kraft (Di lunedì 20 giugno 2022) Serbia e Stati uniti festeggiano sulla sabbia di Balikesir dove si è disputato nel week end l’ottavo torneo Future del Pro Tour. Due prime volte sul gradino più alto del podio: quella in campo maschile di una coppia che da tempo calca i campi da Beach di mezzo mondo, i serbi Kolaric/Klasnic e quella in campo femminile di due giovani di cui si potrebbe sentir parlare in futuro, Megan Kraft e Savvy Simo. I serbi Klasnic/Kolaric hanno vinto una top4 composta da tutte coppie dell’Oceania tranne loro. In finale hanno sconfitto, dopo aver vinto tutte le sfide ad eliminazione diretta al tie break, 2-0 (21-17, 21-18) i neozelandesi Fuller/O’Dea, mentre sul terzo gradino del podio si sono accomodati gli australiani Hartles/Nicklin che hanno ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 giugno 2022) Serbia e Stati uniti festeggiano sulla sabbia didove si è disputato nel week end l’ottavo torneo Future del Pro. Due prime volte sul gradino più alto del podio: quella in campo maschile di una coppia che da tempo calca i campi dadi mezzo mondo, i serbie quella in campo femminile di due giovani di cui si potrebbe sentir parlare in futuro, Megane Savvy. I serbihanno vinto una top4 composta da tutte coppie dell’Oceania tranne loro. In finale hanno sconfitto, dopo aver vinto tutte le sfide ad eliminazione diretta al tie break, 2-0 (21-17, 21-18) i neozelandesi Fuller/O’Dea, mentre sul terzo gradino del podio si sono accomodati gli australiani Hartles/Nicklin che hanno ...

