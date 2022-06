Battiti live | ufficializzato il cast delle due serate di Gallipoli In programma il 2 ed il 3 luglio

Pubblicità

Alessan67416970 : RT @Aka7News: Aka sarà ospite di nuovo a Battiti Live il 2 o il 3 luglio a Gallipoli. #aka7even #akaxbattiti - Kleabica19 : RT @lukeys11: tutte le esibizioni dal vivo di @turbojr_ per battiti live?? #christianxbattiti ?? - Crisenzacca : @sjwbducisjw Beh viene da 2 giorni di Battiti Live... ha ballato con l'energia a 1000. Ha proprio bisogno di un po di riposo. ? - LPJames_ : Raga per chi avesse dubbi comunque abbiamo chiesto a christian e lui ha CONFERMATO che ci sarà a tutte le tappe dei… - GVCCILOUIS : RT @Luigiofficialfc: L'hanno chiamato “Cornetto Battiti Live” perché “Luigi Battiti Live” pareva brutto -

Weekend di intense attività per la Polizia locale di Bari, impegnata in una serie di controlli in concomitanza con l'appuntamento delche ha richiamato in città un grande numero di persone. Nell'ambito dei controlli, sono scattate multe e sequestri per gli abusivi. In particolaree, a Bari vecchia, è stato sequestrato ...L'appuntamento più atteso dell'estate ha finalmente preso il via:ha già portato in scena due spettacoli strepitosi, guidati come sempre dalla splendida Elisabetta Gregoraci . Ormai da sei anni alla conduzione dello show musicale itinerante, è una vera ...Ogni giorno inoltre è possibile seguire l’evento anche attraverso i social di Radio Norba, con l’hastag #battitilive Ed è stupendo riavere Battiti a Bari dopo tre anni”. Infine accompagneranno la vent ...opo lo straordinario esordio di Bari, è già tempo di pensare alle prossime due tappe del Radio Norba Cornetto Battiti Live, in programma sabato 2 e domenica 3 luglio a Gallipoli, nell’area portuale. A ...