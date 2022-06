Ascolti tv 19 giugno 2022 | La Formula 1 vince la prima serata | seconda Mina Settembre

(Di lunedì 20 giugno 2022)tv: la1 su Tv8 davanti alla fiction di Rai 1, poi Canale 5 La gara diquella degliTv di ieri sera, dove il Gp del Canada su Tv8, seppur in differita, ha fatto registrare il 15,2% con 2,357 milioni seguita dalla replica disu Rai1 con il 13,5%% e 2,169 milioni di contatti. Domenica scorsa la fiction con Serena Rossi aveva fatto il 16,75% e 2,8 milioni. Terza piazza per il film Padrenostro che su Canale5 ha registrato il 10,6% di share media con 1,49 milioni di telespettatori. Settimana scorsa io film su Canale 5, sergente Rex aveva raccolto il 13,42% e 2,06 milioni.tv altre reti La classifica prosegue con la serie Tv 9-1-1 su Rai2 con il 5,3% e 833 mila contatti, poi il film Una notte da ...

Pubblicità

Raiofficialnews : #AscoltiTv di domenica #19giugno ?? - italiaserait : Ascolti Tv di ieri 19 Giugno 2022: chi ha vinto in prime time - occhio_notizie : Ascolti tv di domenica 19 giugno 2022: Mina Settembre vince contro Padrenostro #ascoltitv - zazoomblog : Ascolti TV Domenica 19 giugno 2022. Tv8 con la Formula 1 batte tutti (23 mln – 15.2%) Mina Settembre 13.5% Padreno… - fabiofabbretti : Tutti gli #ascoltitv di ieri (domenica 19 giugno 2022) li trovate qui ?? -

tv del 192022 in prima serata la sfida tra le replica della fiction Mina Settembre con Serena Rossi e la prima del film Padrenostro con Pierfrancesco Favino è stata vinta dalla Formula ...A partire dal 20, la rete ammiraglia ripropone la settima stagione della longeva fiction ... che con Raoul Bova ha stabilito un nuovo record di. La fiction è stata confermata per un ...Due anni dopo l’ultimo tour la cantautrice Cat Power torna in concerto a Roma. Americana di Atlanta, Georgia, all’anagrafe Charlyn Chan Marshall, 50 anni, è tra le voci più importanti del cantautorato ...Ascolti tv del 19 giugno 2022 in prima serata la sfida tra le replica della fiction Mina Settembre con Serena Rossi e la prima del film Padrenostro ...