Alonso & Allievi eterni appassionati al top

Pubblicità

francescacheeks : Verstappen impeccabile, Sainz per me grande punto interrogativo, Leclerc può fare il maestro yogi per quanto mi rig… - RobChinchero : 5 secondi di penalità inflitti ad Alonso. - Agenzia_Ansa : La Red Bull di Max Verstappen ha vinto il GP di F1 del Canada. Sul circuito cittadino di Montreal è seconda la Ferr… - _Loki_____ : @Boxnowbox Madre mia Alonso la serpiente - P300it : F1 | GP Canada 2022, Gara, Alonso: “Penso che questo weekend meritassimo più del nono posto” ? di Gaia Caimi ??… -

Solo contro tutti La verità che differenzia il quasi quarantunenneda tutti i veterani dell'era moderna è un'altra: Fernando non solo è uno contro, un irriducibile, un mai domo, un parlachiaro ...Torna sul podio Hamilton , e non accadeva dal Bahrein: in Canada l'inglese vince la sfida interna con Russell e anche quella con, quanto basta per festeggiare in una stagione con più ombre che ...Chi come Nando e Pino segue passione e talento restando se stesso sa esprimersi alla grande e a tempo indeterminato ...È un Mondiale a Formula Verstappen: sesta vittoria stagionale, 26ma in carriera e fuga in campionato. Le Ferrari (7) però reagiscono bene in una gara che prometteva molto peggio. Ottimo Lewis, bene Al ...