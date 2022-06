Alex, fuori il video del singolo Non siamo soli, titletrack del suo primo EP (Di lunedì 20 giugno 2022) Online il videoclip ufficiale di Non siamo soli, il singolo di Alex attualmente in rotazione radiofonica e title track dell’EP del giovane cantautore finalista di Amici 2022 È finalmente online il videoclip ufficiale di Non siamo soli, il singolo di Alex attualmente in rotazione radiofonica e title track dell’EP del giovane cantautore e musicista comasco, finalista dell’edizione 2022 di Amici, che la scorsa settimana ha esordito al primo posto della classifica italiana degli album più venduti e ascoltati in streaming. Il video ufficiale è stato girato a Roma dai registi Mario Crocetta e Paolo Zazzeretta per portare gli spettatori nell’universo musicale di ... Leggi su spettacolo.eu (Di lunedì 20 giugno 2022) Online ilclip ufficiale di Non, ildiattualmente in rotazione radiofonica e title track dell’EP del giovane cantautore finalista di Amici 2022 È finalmente online ilclip ufficiale di Non, ildiattualmente in rotazione radiofonica e title track dell’EP del giovane cantautore e musicista comasco, finalista dell’edizione 2022 di Amici, che la scorsa settimana ha esordito alposto della classifica italiana degli album più venduti e ascoltati in streaming. Ilufficiale è stato girato a Roma dai registi Mario Crocetta e Paolo Zazzeretta per portare gli spettatori nell’universo musicale di ...

