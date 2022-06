1000 Modi facili, facili per servire l’anguria in modo creativo e spettacolare! (Di lunedì 20 giugno 2022) 1000 Modi per servire l’anguria in modo creativo e spettacolare! l’anguria (o il cocomero) è uno dei frutti tipici della stagione estiva. Questo frutto viene comunemente chiamato melone d’acqua e può anche arrivare a pesare 40 chili. Appartenente alla famiglia delle Cucurbitacee, il cocomero ha origini africane ed è una pianta annuale. Il frutto presenta una buccia non eccessivamente sottile e liscia di colore verde con striature più chiare. L’interno è comunemente di un bel colore rosso e, a seconda della varietà, può essere anche arancione, giallo e bianco. In più è formato dal 90% d’acqua, da zucchero e da semi generalmente neri ma possono essere anche gialli e bianchi. Difficilmente si può dire di no ad una succosa e rinfrescante fetta di ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 20 giugno 2022)perin(o il cocomero) è uno dei frutti tipici della stagione estiva. Questo frutto viene comunemente chiamato melone d’acqua e può anche arrivare a pesare 40 chili. Appartenente alla famiglia delle Cucurbitacee, il cocomero ha origini africane ed è una pianta annuale. Il frutto presenta una buccia non eccessivamente sottile e liscia di colore verde con striature più chiare. L’interno è comunemente di un bel colore rosso e, a seconda della varietà, può essere anche arancione, giallo e bianco. In più è formato dal 90% d’acqua, da zucchero e da semi generalmente neri ma possono essere anche gialli e bianchi. Difficilmente si può dire di no ad una succosa e rinfrescante fetta di ...

Pubblicità

Er_Libanese7 : @uschiariii Poi la insulti e trovano 1000 modi per incolpare te e non lei - hrchy_simp : Ecco perché serve l'ora di educazione sessuale nelle scuole...gli hentai e le ff hanno un 'pò' confuso le idee su c… - Bera49164308 : RT @PierinaMeravig2: @blanchewitch17 @Bera49164308 @chil_q Sono PERFETTAMENTE d'accordo con te lilith...... Ci sono 1000 modi per non riman… - chil_q : RT @PierinaMeravig2: @blanchewitch17 @Bera49164308 @chil_q Sono PERFETTAMENTE d'accordo con te lilith...... Ci sono 1000 modi per non riman… - PierinaMeravig2 : @blanchewitch17 @Bera49164308 @chil_q Sono PERFETTAMENTE d'accordo con te lilith...... Ci sono 1000 modi per non ri… -