Una Vita | spoiler | David e Valeria si alleano

Nel corso delle ultime settimane di programmazione di Una Vita, il pubblico ha avuto modo di conoscere due nuovi enigmatici e misteriosi personaggi che presto diventeranno centrali all'interno delle dinamiche della soap opera spagnola. Parliamo di David e Valeria, che sono giunti ad Acacias in qualità di marito e moglie, ma in realtà non sono mai stati sposati. La donna, infatti, è sposata con Rodrigo Lluch, un uomo di cui per ora conosciamo molto poco, e che, stando a quanto dichiarato da Aurelio Quesada, è in pericolo. Il messicano ha spiegato a Valeria che sta proteggendo entrambi e che per questo dovrà fingere davanti a tutti di essere la consorte di David, un suo uomo di fiducia. Tuttavia, puntata dopo puntata, sarà evidente che Aurelio abbia un certo interesse per la donna e stia mentendo sul ...

